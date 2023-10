Muž v Plzni zůstal trčet hlavou dolů v kanálu nešťastnou náhodou. Nejspíš se udusil nebo utopil

„Soudní pitva proběhla ve čtvrtek. Ze závěrů vyplývá, že na těle nebyly shledány známky násilí. Bylo vyloučeno, že by na smrti muže měla podíl jiná osoba,“ upřesnila policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Podle zjištění Novinek šlo pravděpodobně o nešťastnou náhodu. Devětatřicetiletému Plzeňanovi zřejmě něco spadlo do kanálu, a tak se to snažil vylovit. Ve vpusti ale uvázl a nejspíš se udusil nebo utopil.

Do ulici Elišky Krásnohorské na Lochotíně vyjížděli hasiči krátce po jedné hodině v noci ze středy na čtvrtek. „Muže jsme vyprostili a předali zdravotníkům ze záchranné služby,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar. Podle něj byl muž v kanálové vpusti zaklíněn hlavou dolů. Ven mu čněly jen nohy.

Okamžitě se sebrala a seběhla z bytu ke kanálu, který je kousek od zadního vchodu do panelového domu. Snažila se muže vytáhnout. „Nešlo to. Sama jsem to nemohla zvládnout, a tak jsem volala o pomoc. Nikdo mě ale neslyšel. Proto jsem zvonila na souseda. Ten pak zavolal na policii,“ vypověděla.