Muž se pokoušel vytáhnout z řeky psa a spadl do silného proudu

„Muž se psem spadli do vody v umělém korytě vedoucím do elektrárny v obci Bělov. Vyčerpaný muž byl u česel, kde byl silný proud, a nemohl se bez cizí pomoci dostat ven,“ popsala událost mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková. Dodala, že na místo dorazili hasiči z Otrokovic.

„Za velmi unaveným mužem vlezl do řeky jeden z hasičů, který ho dopravil ke kraji, kde již čekali další hasiči s žebříkem, aby mu pomohli dostat se z vody. Vyčerpaného a prochladlého muže poté předali do péče posádce zdravotnické záchranné služby,“ uvedla Javoříková. Psa vytáhli z řeky za vodítko přivolaní policisté. Hned ho zabalili do deky, aby se zahřál.