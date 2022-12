Muž řešil poruchu auta na plyn v garáži s kamny. Ta explodovala

Podle informací Práva byl vrtulníkem transportován muž ve věku 47 let, který využívá svoji garáž jako soukromé tesařství. Údajně mu poslední dobou špatně startovalo jeho osobní vozidlo, a tak mu někdo poradil, ať si ho zaparkuje do garáže do tepla - „že by to mohlo startování pomoci“.