Muž na Nymbursku projel rovně kruhový objezd a narazil do zdi. Je vážně zraněný

K nehodě došlo po půl jedenácté večer, a to na kruhovém objezdu, na křížení silnic č. 611 a 272, na okraji Starého Vestce. Řidič jel podle prvotních informací směrem od Mochova, přičemž ze zatím neznámých příčin projel kruhový objezd rovně. Při najetí na obrubník bylo auto vymrštěno do vzduchu a pravděpodobně se převrátilo přes bok. Nakonec ještě za kruhovým objezdem čelně narazilo do betonové zdi.