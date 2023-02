Muž hodil u soudu po svědkovi dlažební kostku. Dostal 12 let

Pak prohlásil, že kostku vrhl poté, co „byl rozhořčen skutečnostmi uváděnými svědkem“. Nakonec z Přikryla vypadlo, že mu to vlastně „vnutily hlasy v hlavě“. „Hlasy v hlavě mi řekly: ‚Hoď to na tu stěnu, hoď to před sebe, hoď to do toho dřeva.‘ Těm hlasům nelze odolat,“ řekl na začátku roku u soudu Přikyl s tím, že se poškozený jenom „připletl do trajektorie“.