Mladík z Plzeňska míří k soudu kvůli znásilnění o 35 let starší tety. Žena se z traumatu nevzpamatovala

„Chytil jí za ruce, zatáhl do pokoje, kde ji povalil na zem a začal z ní strhávat oblečení. Přitom jí líbal na rty a kousal do prsou. Když ho žena prosila, aby jí pustil, tak se jen smál a říkal ji, ať drží hubu a že je zlá. Poté ji zasouval prsty do pochvy a konečníku,“ popsal útok státní zástupce.