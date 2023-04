Omyl a nedorozumění. Kopáči u soudu tvrdili, že mentálně postiženou neznásilnili

Na lavici obžalovaných u brněnského krajského soudu sedí šestnáctkrát trestaný, z toho několikrát za znásilnění, Robert Tomek a jeho kumpán Ladislav Tomko, který má pouhých šest záznamů v trestním rejstříku.

Státní zástupce tvrdí, že handicapovanou ženu, která byla na procházce, zatáhli do pole a znásilnili. Žalobce zdůraznil, že i přes jejich intelektové nedostatky muselo být obžalovaným jasné, že to, co dělají, není správné.

„Neshledávám u nich žádné polehčující okolnosti. Činu se dopustili po vzájemné dohodě na zjevně těžce postižené osobě,“ zdůraznil státní zástupce s tím, že Tomek by měl jít na deset let a Tomko na devět let do žaláře. Oběma podle žalobce přitěžuje, že žena podle znaleckého posudku po činu trpí vážnými psychickými následky.

Zeptal jsem se, kývla

Obhájkyně prvně jmenovaného prohlásila, že její klient špatně pochopil dobrosrdečnost handicapované ženy. „Nedokázal vyhodnotit, že to nemyslí až tak. Netlačil na ni, neužil násilí, asi nepochopil, že nebyla schopna odpor vyjádřit. Orálně jej uspokojila, sice nevyjádřila souhlas, ale ani neprojevila odpor. Klient není schopen uvažovat nad důsledky svého jednání. A je otázkou, zda čin lze kvalifikovat jako znásilnění,“ splétala advokátka mužovu obhajobu.

Foto: Petr Kozelka, Právo Robert Tomek (vpravo) a Ladislav Tomko u soudu

Podobně přemítala i obhájkyně druhého z mužů. „Nebyl si vědom, že poškozená evidentně trpí mentální retardací a není schopná klást odpor. Byl to omyl, nedorozumění. Co se intelektu týče, jsou na tom asi stejně. Poškozená neutrpěla žádnou vážnou a citelnou újmu. Ale nechci zpochybnit, že to pro ni byl otřesný zážitek,“ prohlásila advokátka.

Sami obžalovaní se před soudem zamotávali do svých výpovědí, ale nakonec se vždy dobrali k tomu, že vše podle nich bylo dobrovolné. „Sice jsem v minulosti byl takový toto, ale necítím se být nějaký násilný člověk. Zeptal jsem se, kývla, věděla, co má dělat. Pokud po tom měla něco psychickýho, tak to mě mrzí, za to bych se chtěl omluvit,“ prohlásil šestnáctkrát trestaný Tomek.

„Poslední roky se snažím žít řádný život, tak kdybyste to, pane soudce, zkusil nějak překvalifikovat, jak říkala moje paní doktorka. Nevím, jak bych to měl napravit. Bylo to dobrovolné, to ta osoba nás oslovila. Já nepotřebuju nikoho znásilňovat. Lituju toho strašně moc,“ uvedl Tomko.

Senát v čele se soudcem Alešem Novotným po závěrečných řečech odročil jednání na příští týden, kdy vynese verdikt.