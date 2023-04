Expolicista, který zavraždil sousedku a znásilnil matku, dostal 28 let

„Obžalovaný se odsuzuje k výjimečnému trestu v trvání 28 roků, zařazuje se do věznice se zvýšenou ostrahou. Ukládá se mu sexuologické ústavní léčení,“ uvedl soudce Martin Zelenka.

„Vnikl bez souhlasu poškozené do bytu, který užívala. Fyzicky ji napadl kuchyňským nožem a pravděpodobně šroubovákem, čímž ji usmrtil. Následně založil v obývacím pokoji dosud nezjištěným způsobem požár,“ konstatoval soudce.

„Zaslal jí pak fotky ze znásilnění a jejího nahého těla s výhružkami, že pokud podá trestní oznámení, tak je zašle do zaměstnání a blízkým. Poškozená oznámení nepodala,“ četl z rozsudku prvoinstančního soudu soudce.

Soudy v případu rozhodovaly vícekrát, původně dostal obžalovaný trest 13 let a 4 měsíce, který odvolací soud zkrátil na sedm, načež Městský soud v Praze po dalším odvolání státního zastupitelství loni v říjnu znovu rozhodl, a to verdiktem 28 let vězení, který byl právě v úterý předmětem přezkoumání u vrchního soudu.