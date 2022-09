Mikrospánek. Dvě nehody po sobě měly stejnou příčinu

První nehoda se stala v poledne, kdy 49letý řidič Škody Octavia jel od Nové Paky směrem na Jičín. Podle policie zřejmě vlivem únavy přejel do protisměru, kde narazil do vozů Škoda Octavia a Škoda Fabia, které po střetu skončily v silničním příkopu.

Řidič fabie byl převezen s vážným zraněním vrtulníkem do nemocnice v Hradci Králové. Šofér octavie, který přejel do protisměru, musel do nemocnice v Jičíně. Další lidé zraněni nebyli.