Měsíčně sto tisíc za zakázku na Homolce. Podnikatel byl odsouzen za podplácení

„Trest považujeme za zákonný. Sice za mírný, ale nikoliv nepřiměřeně,“ uvedl k podmínkám schválené dohody předseda senátu pražského městského soudu Lukáš Slavík. Nemocnici odkázal s nárokem na náhradu škody do občanskoprávního řízení. Dohoda uznala Janigu vinného podplácením, nikoliv i tím, že by Dbalému pomáhal k porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle textu dohody nebylo Janigovým cílem způsobení škody nemocnici, ale zajištění prospěchu jeho firmě.

Janigova společnost Janiga Labs získala krátce před Dbalého nástupem na místo ředitele nemocnice zakázku na správu a vývoj aplikací. Dbalý pak podle obžaloby požádal Janigu o pravidelné poskytování úplatků za to, že nemocnice uzavřenou smlouvu nevypoví. Janiga následně měsíčně předával Dbalému a svému známému, primáři neurochirurgie Františku Tovaryšovi, každému 50 000 korun, a to od podzimu 2006 až do ledna 2010. Celková výše odevzdaných úplatků činila zhruba 4,3 milionu korun.