Matka ze Sokolovska přiznala, že utopila miminko ve vaně. Žádá mírnější trest

„Cítím se být vina. Všechny údaje v obžalobě jsou pravdivé. Nechci, aby soud prováděl dokazování. Jen zdvořile žádám o nižší trest a o zařazení do věznice s mírnějším režimem,“ uvedla Pavla P.

Státní zástupce Martin Rykl v obžalobě uvedl, že žena měla porodit životaschopné dítě do vany napuštěné vodou.

Obžalovaná žena, která je matkou dvou dětí ve věku šesti a dvou let, soudu nedokázala popsat motiv vraždy.

„Ani vlastně nevím. Sama sebe nepoznávám. Jsem člověk, který děti miluje, netuším, kde se to ve mně vzalo. Chtěla jsem dát dítě do babyboxu, nevím, proč jsem to takhle ukončila,“ řekla soudu.