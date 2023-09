Matka v Prostějově podle obžaloby strčila kočárek s dítětem před jedoucí auto

Po zcela nepochopitelném činu žena podle obžaloby měla prohlásit „Zabij mě i to děcko“, načež nechala plačící dítě na místě a pokusila se utéct. Nebyl to přitom první incident, který žena se svými dětmi měla. Už před několika lety stála před přestupkovou komisí za to, že dvě své děti pokousala. V současné době už nemá žádné z dětí ve své péči.

„Vůbec si to nepamatuju. Jen to, že tam byli lidi a policajti. Pak si vybavuji až večer. Teď nepiju. Děcka jako nebiju, ale když jdeme třeba do obchodu a oni jsou tam divoký, tak dostanou ruku na zadek. Jejich otec je trestal, ale to si nikdo neověřil, a tou špatnou jsem já,“ politovala se před soudem žena.