Manželé se na Valašsku přiotrávili houbami. Zřejmě nepoznali muchomůrku tygrovanou

Na sběr hub se manželé vydali do okolí Valašského Meziříčí. Později dorazili do místní nemocnice s tím, že jim je fyzicky špatně. Skončili na interním oddělení s příznaky otravy muchomůrkou tygrovanou. „Naštěstí nebyla nutná jejich hospitalizace na JIP, což v případě otravou houbami bývá obvyklé,“ podotkla Lefenda.

„Pokud se zdravotní obtíže u pacientů vyskytnou, je to většinou tím, že pozřou buď špatně tepelně upravenou houbu, respektive již zapařenou. Lidé třeba sbírají holubinky, u kterých jsou potíže pravidlem. Ne všechny jsou jedlé a také je častá jejich záměna za muchomůrku zelenou či tygrovanou tak, jak to bylo v případě dvou otrav, které jsme zde řešili,“ přiblížila primářka interního oddělení nemocnice Marie Černochová.

Otrava houbami se nejčastěji projevuje bolestmi břicha, zvracením, malátností, celkovou únavou i halucinacemi. V začátcích nelze odlišit tyto příznaky od jiné otravy jídlem, léky nebo chemikáliemi. „Na možnost otravy houbami proto musí myslet vyšetřující lékař a cíleně se pacienta na požití hub, a to i několik dní zpětně, zeptat,“ doplnila Lefenda.

Další jedovaté houby, například některé holubinky, působí „pouze“ zvracení a průjem za krátkou dobu po požití. „Lidé by měli sbírat jen hřibovité houby, a to pouze takové, které dobře znají. To je základní předpoklad, jak se vyhnout dalším potížím,“ doporučila primářka.