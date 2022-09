Lupič na Sokolovsku vláčel po schodech ženu s taškou peněz, které se nechtěla pustit

„Šestačtyřicetiletý muž měl v první polovině září letošního roku v Chodově na Sokolovsku vstoupit do panelového domu, kde měl v šestém patře zaklepat na dveře bytu jedné z obyvatelek,“ popsal v pondělí mluvčí policie Jan Bílek.

„Poté, co jednačtyřicetiletá žena otevřela dveře jí neznámu muži, si měl údajně vymyslet historku o tom, že shání telefonní číslo na jejího manžela kvůli pracovní nabídce. Žena mu tak umožnila vstup na chodbu bytu a odešla do kuchyně napsat telefonní kontakt,“ zmínil mluvčí.

Obviněný muž se snažil ženu odstrčit a z bytu utéct, což se mu povedlo. „Žena se ale tašky držela, a tak ji táhl po schodech až do mezipatra, kde se již pustila. Toho využil a utekl z domu, pak měl nastoupit do vozidla a z místa odjet,“ doplnil mluvčí.

„Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, což státní zástupce akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby,“ konstatoval Bílek, podle kterého muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na deset let.