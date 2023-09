Limberskému navrhli za vydírání trest půl milionu

Státní zástupce Jiří Kožina Limberskému navrhuje trest půl milionu korun. Vyplývá to z obžaloby, do které mělo Právo možnost nahlédnout. Případ začne v polovině října projednávat karlovarský okresní soud. Čtveřici obžalovaných policisté zadrželi loni na podzim. Po výslechu je ale propustili. Následovalo obvinění ze zločinu vydírání.

Podle žalobce šlo o částku okolo čtyř milionů korun, kterou fotbalista poskytl Ladislavu J. na nákup vybavení k těžbě kryptoměny, a dohodl se s ním, že mu zároveň bude zajišťovat dobývání bitcoinů po technické stránce.

Jenže zisk nebyl takový, jaký Ladislav J. nasliboval. Limberskému po několika měsících došla trpělivost a chtěl zpět své peníze. „Poté, kdy přestal být s výnosy těžby spokojen, začal po poškozeném požadovat vrácení celé vložené částky,“ stojí v obžalobě. „Odmítal místo peněz převzít zakoupenou techniku stejně jako právní řešení celé situace,“ dodává obžaloba.

Podle státního zástupce dostal Ladislav J. strach z možného násilného řešení celé záležitosti poté, co mu měl Limberský sdělit, že do nákupu těžebních strojů je zaangažován někdo, koho by nechtěl „nas..t“. Oba se pak dohodli na schůzce v salonku jedné z karlovarských kaváren.

Soud zrušil Limberskému pokutu za neomluvenou absenci u jednání. Byla prý přísná

Ale na Ladislava J. tam kromě Limberského čekali ještě další tři muži.

„Bylo zjevné, že jde o osoby mající v poškozeném vzbudit obavy. On zopakoval, že není v jeho možnostech vrátit peníze, a znovu nabídl vrácení zakoupené výpočetní techniky. Poté jeden z obžalovaných vyndal z brašničky pistoli a udeřil Ladislava J. do zátylku. Vzápětí mu natlačil hlaveň za ucho a opakovaně se ptal, kdy peníze vrátí,“ popsal státní zástupce s tím, že když poškozený slíbil, že se tak stane do dvou měsíců, nechala ho čtveřice z kavárny odejít.

V obžalobě se lze také dočíst, že výši své investice Limberský postupně podstatným způsobem navyšoval, a to i za ne zcela příznivého vývoje situace.

Limberský čelí obžalobě. Za vydírání mu hrozí 8 let

„Lze připustit, že na tom měl nemalý podíl i poškozený, který jej ne­ustále ubezpečoval, že dojde k nárůstu hodnoty měny, a rovněž v něm při možná vědomě nepravdivých anebo přinejmenším značně naivních tvrzeních o možných ziscích vzbudil nedůvodná očekávání,“ konstatoval státní zástupce Kožina.

Upozornil přitom na to, že řešení situace, k němuž David Limberský s dalšími obviněnými přistoupil, zjevně vybočilo z mezí akceptovatelného řešení.

O předání peněz není žádný doklad

„Ani existující a přesně vyčíslenou pohledávku nelze vymáhat jakýmkoliv způsobem. Tím spíše to platí, pokud jako v tomto případě není ani patrné, zda Limberskému vůbec nějaká škoda vznikla nebo zda vůči poškozenému má nějakou oprávněnou pohledávku. O předání peněz poškozenému totiž ne­existují žádné doklady. Není ani jasné, kdo, co a kdy kupoval. To lze označit za přinejmenším podivné, ba až podezřelé,“ píše se dále v obžalobě.

Podle státního zástupce naplnila znaky trestného činu vydírání především schůzka poškozeného s obviněnými.

„Poškozený zde zcela zjevně čelil nátlaku obviněných, kteří díky své početní i fyzické přesile se ho snažili přimět, aby s jejich požadavkem souhlasil. To plyne i z celkové atmosféry schůzky, kdy někteří obvinění Ladislava J. opakovaně okřikovali, aby držel hubu. Poškozený byl ve stresu, přičemž k tomuto stavu nepochybně přispělo, že mu říkali, že o něm vědí úplně všechno včetně toho, kde bydlí. Je zjevné, že v situaci jednoho proti čtyřem a při opakovaně sdělovaných požadavcích na brzké vrácení celé sumy peněz musel toto Ladislav J. vnímat jako pohrůžku,“ uzavřel státní zástupce.