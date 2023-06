Limberský čelí obžalobě. Za vydírání mu hrozí 8 let

Jako nejzazší termín měl stanovit konec loňského listopadu. Poté, co muž sportovcův požadavek odmítl a místo peněz nabídl „těžební nástroje“, došlo ke slovní roztržce.

Podle zdroje Práva měl Limberský na poškozeného křičet, že ho okradl a že chce zpět svoje peníze. Vzápětí další ze čtveřice obviněných požádal přítomné hosty, aby ze salonku odešli. Pak si k poškozenému údajně přisedl, vytáhl pistoli, se kterou ho nejprve udeřil do zátylku a poté mu ji přiložil k hlavě a opakovaně se ho ptal, do kdy peníze vrátí. Muže nechali odejít poté, co jim měl slíbit, že peníze vrátí v domluvený termín.