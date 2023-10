Drsná tlačenice na diskotéce ve Slušovicích: Leželo na mně několik lidí, líčila dívka u soudu

V noci na neděli 30. října vznikla na schodišti, které vede do hudebního klubu, tlačenice. Zranění při ní utrpělo 12 mladých lidí. Pět jich skončilo v nemocnici.

Oba byli v přímém ohrožení života. Dalších deset návštěvníků ve věku od 15 do 19 let utrpělo různé druhy zranění, například zhmoždění plíce, hlavy, krční páteře či otřes mozku, a psychických potíží.

„Minimálně dvě osoby byly bezprostředně ohroženy na životě. Byla to dechová tíseň a hrozil fatální následek. Další zranění nebyla až tak závažná, nicméně s ohledem na to, jak akce probíhala, co se dělo na schodišti, při sebemenší změně podmínek mohlo dojít k fatálnímu následku, k tomu díky štěstí a náhodě nedošlo,“ řekl novinářům Zubek.