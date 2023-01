Kauza zakázek na opravu hřebčína v Kladrubech opět u soudu

„Mám za to, že nalézací soud nezohlednil závažnost trestné činnosti. Tresty nesplňují základní požadavky na individuální a generální prevenci, kterou má každý trest mít,“ uvedl Borgula.

Skupině hrozí různé tresty, za pokus o poškození finančních zájmů EU a za přípravu dotačního podvodu až 10 let vězení, za zjednání výhody ve veřejné zakázce a pletichy až osm let a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže až pět let. Prvoinstanční soud ale uložil jen peněžité tresty a podmínky.