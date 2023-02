Kauza Bečva: obhájce žádá výslech Babiše a Brabce

„Ano, hodláme navrhnout k výslechu oba tyto členy bývalé vlády. Expremiér například bezprostředně po havárii z 20. září 2020 uvedl, že všichni vědí, že to byla Energoaqua. A dnes již bývalý ministr životního prostředí Brabec už na podzim 2020 řekl, že se smyčka utahuje kolem areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Odkud to věděli? V době, kdy ještě nebyly vyhodnoceny žádné rozbory, žádné výsledky jediného zkoumání. Proto chci slyšet, kde se takovou informaci dozvěděli,“ sdělil Právu obhájce Obluk.

Podle svých slov hodlá soudu navrhnout k výslechu asi stovku svědků v této kauze, obžaloba pak, jak zaznělo u soudu, asi šedesát. V případu Bečvy už soudkyně vyčlenila až do konce roku na projednávání 39 jednacích dnů. Obžalovaný Oldřich Havelka coby ředitel společnosti Energoaqua a také obžalovaná společnost Energoaqua mají za sebou prvních pár dnů hlavních líčení.

Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest. Z rožnovského areálu Tesly odpadní vody odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku do Bečvy. První ryby podle zástupců společnosti začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění.

Podle expertizy, na kterou se odkazují, to znamená, že je prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla společnost Energoaqua. Dlouhodobě to tvrdí také někteří rybáři. Havelka říká, že on i firma jsou nevinní.