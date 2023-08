Neziskovka: Nahlášené útoky na Ukrajince jsou jen špičkou ledovce

Od začátku působení vaší organizace v roce 2009 až do začátku války na Ukrajině jste měli minimum ukrajinských klientů, jak je to nyní?

Trend se začal obracet během loňského roku. Do jeho poloviny bylo víc lidí napadeno pro jejich ruskou národnost, ať už domnělou, nebo skutečnou. Pak se to obrátilo a je zde stále větší množství lidí napadených pro skutečnou nebo domnělou ukrajinskou národnost. Trend pokračuje i letos, přičemž nejde jen o násilí verbální, ale i fyzické. Dál pak o útoky na majetek, vyhrožování nebo zastrašování.

Ale když se podíváme na sociální sítě a komentáře na zpravodajských serverech, tam je obrovské množství verbálních útoků. Ty k nám nedoputují, protože se nenajde člověk, který by nám to nahlásil.

Tyto útoky monitorujeme, ale není v silách naší organizace mapovat to komplexně. Bylo by zajímavé slyšet tato čísla od policie. Ta bohužel ve svých zprávách, které vydává, nezveřejňuje státní příslušnost. Dozvídáme se o státní příslušnosti pachatelů, ale bohužel nemáme jednotná data o obětech, na kterých bylo násilí pácháno.

U násilných činů, které jsou trestněprávně řešitelné, jsou to častěji dospělí. Kdybych to posuzoval podle případů, kterými se zabýváme, je to zhruba polovina žen a polovina mužů. Děje se i násilí na dětech, jež je ale často prováděno dalšími dětmi, které nejsou trestněprávně odpovědné, a tak se ani o těch útocích nedozvídáme. Vyjma případů, kdy se na nás rodina obrátí, nebo z médií, když se rodina rozhodne příběh zveřejnit.

K tomu nemáme ucelená data a úplně nevěřím, že bychom je někdy získali. Hodně to závisí na rodinách, aby si vyhledaly odbornou pomoc. Především však na školách, aby si všímaly těchto forem šikany, řešily to a ideálně pomohly podle vlastních možností, ale aby situaci řešily i s odborníky.

V posledních týdnech se stupňuje napětí mezi Romy a Ukrajinci. Je to nějaký dočasný trend, nebo by ta situace mohla ještě eskalovat?

V České republice dochází k velké radikalizaci, ale ta zasahuje celou společnost stejnou měrou. Nedá se říci, že by se Romové radikalizovali víc než kterákoli jiná část společnosti. Ten dopad je na všechny stejný, přesto je vidět napětí mezi Romy a Ukrajinci. Příčin bude vícero. Bude to možná podobná zkušenost s diskriminací, předsudečným násilím a možná podobný socioekonomický stav.

Na politické úrovni by mělo být o prodloužení rozhodnuto na úrovni Evropské unie do konce října. „S ohledem na časový rámec však není možné s legislativním procesem čekat až na oficiální rozhodnutí Rady Evropské unie,“ zdůvodňují autoři novely její načasování.

Uprchlíci z Ukrajiny napadené Ruskem si budou možná moci prodloužit dočasnou ochranu v Česku o další rok, a to do konce března 2025. Postup popisuje novela zákona zvaného lex Ukrajina, kterou ministerstvo vnitra poslalo do meziresortního připomínkového řízení.

Co dělat, abychom společně co nejlépe vycházeli a navzájem se respektovali?

Neměli bychom také naskakovat na dezinformace, měli bychom si ověřovat, co čteme, co přijímáme a na základě čeho si vytváříme názory a postoje. Kdybychom to zvládali, žilo by se tu všem výrazně lépe.