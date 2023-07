Italsko-český spor o děti musí řešit až Ústavní soud v Římě

Nejprve český Ústavní soud před dvěma lety rozhodl, že se děti musí vrátit do Itálie za svým otcem, před několika dny pak italský trestní soud postoupil ženin případ, v němž čelí obžalobě z mezinárodního únosu, Ústavnímu soudu v Římě s tím, zda nejsou porušena její základní práva.

Celý případ se táhne už přes čtyři roky od chvíle, kdy žena po rozpadu manželství vzala dvě děti a odjela do Česka. Otec se domáhal jejich návratu a u českých soudů uspěl. Podle verdiktu brněnského krajského soudu z roku 2021 se měly děti i s matkou vrátit do Itálie za splnění několika podmínek, podle nichž měl otec složit matce částku patnáct tisíc eur na zajištění bydlení a nákladů na výživu, měl stáhnout obvinění z únosu a nepokračovat ve snaze získat děti do své péče.