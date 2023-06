Otěhotněla při záletu, milenec peníze nevysoudil

Situace se vyhrotila hned poté, co žena otěhotněla. Obě strany přitom viděly situaci jinak. „Bohužel naše dítě bylo počato za situace, kdy jsi se mnou zahýbala svému příteli. I přes sliby, že to s ním skončíš, jsi to neudělala. Když jsi otěhotněla, odjela jsi radši k moři,“ napsal milenec do soudního spisu, když ještě nebylo jasné, kdo je vlastně otec.

„Vyžadovala styk bez ochrany, s tím, no, ukončením. Tvrdila mi, že bere prášky. Pak mi řekla, že se teda omlouvá, ale že se svým přítelem nemohla dlouho otěhotnět. Kdyby si mě potom nevyblokovala, tak by se to nestalo,“ posteskl si. V soudním spisu přitom byl záznam o tom, že svůj nárok na odškodné opíral i o to, že „jeho sperma je drahé, a satisfakce by proto měla být v řádu stovek tisíc“.