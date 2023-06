Brutálně týral manželku, i tak mu soud snížil trest

Ve vězení strávil čtyřiapadesátiletý muž ze Znojemska mimo jiné už čtrnáct let za vraždu. Po podmíněném propuštění ale latinu nesekal a páchal různorodou trestnou činnost. Od roku 2018 až do poloviny roku 2021 týral svou manželku, přičemž tomu musely přihlížet i jejich děti.

Týrání vyvrcholilo brutálním napadením. Muž nejprve svou ženu škrtil tak dlouho, dokud se nezačala dusit. Poté ji odtáhl ke schodku, o nějž třikrát udeřil ženinou hlavou. Pak dal manželce ještě dvě rány pěstí do obličeje a řádění zanechal, až když si všiml, že hrůznou scénu pozorují děti.

K jednání nechtěl muž dorazit a soudu poslal jen dopis, v němž se prezentoval jako mírumilovný otec a manžel. „Jsme s manželkou stále a jinak to nebude. Manželka je na tom zdravotně špatně a další navýšení mého trestu by těžce nesla jak ona, tak i má rodina. Má rodina je pro mě vším, miluju je, stejně i oni mě. Žádám odvolací soud o shovívavost,“ napsal do dopisu.