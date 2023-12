Hejtmanovi Kulhánkovi přišel dopis, že zdědil miliony. O příbuzném v životě neslyšel

Z této nabídky advokátní kanceláře vyplývá, že na hejtmana by tak připadlo něco přes sedmdesát miliónů korun a ostatních více než sto miliónů korun by zůstalo advokátní kanceláři. Kancelář přitom ujišťuje, že jiná cesta k vyplacení peněz nevede a že se nejedná o nic nelegálního.

„Považuji to za pokus podvodu. Když se to zveřejní, tak to může být vodítko pro někoho dalšího, kdo by se do takové situace dostal, tak aby hlavně nikam neposílal své osobní údaje nebo peníze a byl opatrný,“ řekl hejtman, podle kterého policie bude věc mezinárodně prověřovat a na začátku ledna by měl od ní dostat k záležitosti vyrozumění.