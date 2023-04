Finty, které podvodníci používají k okrádání důvěřivých seniorů

Na konci března volal ženě z Prahy údajný bankéř s tím, že si na její jméno někdo vzal úvěr ve výši 900 tisíc korun. Uvedl její osobní informace, a tak žena nepojala podezření, že by mohlo jít o manipulaci. Ženě se pak ozval i údajný kriminalista, který legendu potvrdil, a řekl, že se jí ozve údajný bezpečnostní pracovník banky. Ten skutečně zavolal a ženě namluvil, ať vybere veškerou svou hotovost na účtu a osobně peníze vloží do bankomatu v Praze 5. Když zjistila, že to není bankomat, ale bitcoinmat, přesvědčil ji, že je to v pořádku. Žena do něj vložila 666 tisíc, než si uvědomila, že jde o podvod.