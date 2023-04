Peníze na útěku. ČNB rozjela web s radami proti podvodníkům

„Digitalizace finančních služeb přináší klientům bank nejen výhody, jako například zjednodušení a zrychlení převodu peněz, ale i rizika,“ řekl Frait. Varoval před tím, že se zrychlením finančních služeb se zkracuje doba, za kterou mohou podvedení přijít o peníze. Lidé by proto měli být zejména při nevyžádaných telefonátech nebo e-mailech obezřetnější než dřív.

Podle údajů ČNB se jen za letošní první čtvrtletí přihlásilo bance zhruba poloviční množství podvedených jako za celý loňský rok. Denně ČNB přijímá na zelené lince pět až deset telefonátů podvedených, kteří se ptají, jak postupovat poté, co se stali obětí útoku. Škoda, kterou útočníci působí, může být i v milionech korun, když podvodníci jménem své oběti přijmou úvěr a následně peníze převedou na vlastní účet.

Pokud se někdo stane obětí podvodníků, měl by co nejrychleji kontaktovat svoji banku a v ní zablokovat své platební prostředky. Zároveň by měl informovat policii.