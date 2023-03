Fenku německého ovčáka uvěznil v Ostravě plot, hasiči zveřejnili záchrannou akci

Hlavu prostrčila skrz kovový plot, zpátky to už ale nešlo. Do těchto nesnází se v sobotu v Ostravě dostala fenka plemene německý ovčák. Nakonec na místě zasahovali hasiči, kteří se do záchrany vystresovaného zvířete pustili s hydraulickým zařízením.

Záchrana fenky v OstravěVideo: HZS Moravskoslezského kraje

Hasiče krátce před 8:30 zavolali do ostravské části Vítkovice, kde ležela fenka s hlavou prostrčenou plotem. Podle mluvčího hasičů Jakuba Kozáka na místo dorazila jednotka z Ostravy-Přívozu, která se právě na záchranu zvířat zaměřuje a pravidelně ji trénuje, navíc má pro tyto účely rozšířenou výbavu nářadí. Foto: HZS Moravskoslezského kraje Záchrana fenky v ostravských Vítkovicích Při záchraně fenky Kery použili hydraulické vyprošťovací zařízení, konkrétně tzv. mininůžky a rozpínák. „Nůžkami přestřihli tyč plotu a rozpínákem ji ohnuli tak, aby vytvořili bezpečný prostor pro vytažení hlavy fenky," zmínil mluvčí. Foto: HZS Moravskoslezského kraje Záchrana fenky v Ostravě Samotné vysvobození zvířete zabralo několik minut, načež mohli fenku bez zranění předat majiteli.