Dvojice podváděla e-shopy, vylákat chtěla statisíce

O případu ve čtvrtek informovala mluvčí policie Pavla Procházková. Třiatřicetiletý muž si spolu s devatenáctiletou ženou na falešná jména objednali několik kusů zboží, které si nechávali doručit na různé adresy do města Teplice.

„Prodejce přitom požádali o splatnost produktů ve lhůtě do čtrnácti dnů. Když jim pak takovýmto způsobem byla jedna objednávka doručena, vytvořili v daném obchodě několik dalších a čekali na jejich doručení,“ uvedla mluvčí.

V jednom případě však narazili. Majitel menší rodinné firmy na Novojičínsku si totiž všiml, že jedna z objednávek, konkrétně projektor, není zaplacena a že přichází stále další a další objednávky od různých lidí s požadavkem doručení do stejného města.

Přestože pachatelé používali smyšlená jména, několik různých e-mailů, a dokonce si pravidelně měnili telefonní čísla, nezabránilo to policistům v jejich velmi rychlém dopadení.

„Svým jednáním způsobili škodu přesahující částku 20 tisíc korun. Pokud by jim však byly všechny zadané objednávky doručeny, dosáhla by způsobená škoda téměř 375 tisíc. Muž i žena se k páchané trestné činnosti doznali, dodala mluvčí s tím, že jim nyní hrozí až pět let vězení.