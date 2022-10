Drsné záběry z Opavy: Řidičku na křižovatce trefila naráz auta z obou stran

K nehodě došlo kolem 10:45, 48letá řidička z Bruntálska v Renaultu Megané přijížděla po vedlejší ulici Pekařské ve směru od městské části Kateřinky do centra.

Video z nehody publikovala opavská městská policie na Facebooku. „Ruská ruleta v Opavě? Nevíme, co přesně vedlo řidičku vozidla k nerespektování dopravní značky STOP, ale co víme je, že dostat se do lisu mezi dvě projíždějící vozidla nebylo určitě příjemné,“ komentovali záběry strážníci.