Čtyřnásobná vražedkyně odsouzená na doživotí chtěla po 18 letech nový proces. Nic by se nezměnilo, odmítl soud

Fabiánová v návrhu žádala provést důkaz výslechy dvou svědků a zjištěním totožnosti ženy, jejíž daktyloskopické stopy se údajně našly na místě činu. „Ráda bych, abyste obnovu povolili, pokud to bude možný. Nemám možnost shánět důkazy,“ nechala se přes videokonferenci slyšet Fabiánová.

Soudkyně Pavla Hájková nicméně po poradě se senátem návrh na obnovu řízení zamítla. „Soud dospěl k závěru, že ani jeden z návrhů odsouzené se netýká důkazu, který by mohl přinést změnu v důkazech, které by vedly ke změně rozsudku,“ uvedla Hájková.

Další vražda následovala v roce 1994. Fabiánová se tehdy, ostatně jako víceméně celý svůj život na svobodě, živila krádežemi. Většinou se do bytu oběti vetřela pod záminkou prostituce, muže ale uspala, okradla a z bytu odešla. Jenže jeden z okradených byl kardiak a dávku hypnotik nepřežil a Fabiánovou v září 1996 soudy poslaly na deset let do vězení.