Český sexuální násilník útočil v Bratislavě, už je za mřížemi

SVOJE ZVRÁTENÉ SEXUÁLNE POHNÚTKY SI USPOKOJOVAL NA BEZBRANNÝCH ŽENÁCH BRATISLAVSKÍ KRIMINALISTI OBJASNILI SÉRIU TRESTNÝCH ČINOV CUDZIEHO ŠTÁTNEHO PRÍSLUŠNÍKA Policajti Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave sa zaoberajú vyšetrovaním viacerých trestných činov, ktorých sa dopustil 48-ročný občan Českej republiky. Český občan 48-ročný Martin T. čelí doposiaľ obvineniu zo zločinu lúpeže, trestného činu nebezpečného vyhrážania, trestného činu výtržníctva. Podozrivý je aj zo spáchania ďalšieho trestného činu sexuálneho násilia, v ktorom nebolo doposiaľ menovanému vznesenie obvinenie, v uvedenom prípade stále prebieha zabezpečovanie dôkazov. Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie obvinený dňa 26.04.2022 prenasledoval 41-ročnú ženu do vnútorných priestorov obytného domu na Svätoplukovej ulici. Na schodisku ju uchopil za ústa a snažil sa ju stiahnuť na zem, avšak žena kládla aktívny odpor a udierala ho do viacerých častí tela. Počas zápasu jej odcudzil dámsku topánku, s ktorou z miesta utiekol. K druhému skutku došlo dňa 05.05.2022 v priestoroch jednej z budov na Námestí SNP, kde v tom čase bola výstava. Žena, ktorá v tom čase pracovala ako kurátorka výstavy, bola počas popoludňajších hodín oslovená so slovami „ak nechceš aby som ti ublížil, rob čo ti poviem" neznámym mužom. Ten jej začal bozkávať chodidlá a súčasne onanovať, pričom po cca. 5 min sa žene poďakoval a z priestorov budovy utiekol. K zraneniu ženy nedošlo. Ďalšieho skutku sa menovaný mal dopustiť dňa 30.01.2023 v priestoroch zborovne jednej z bratislavských základných škôl. Poškodenú ženu – učiteľku, oslovil pod zámienkou darovania finančných prostriedkov. Po chvíli však začal vyhrážať ublížením na zdraví nožom, na čo žena z obavy o svoj život utiekla. Na to muž z priestorov školy odišiel. Obvinený je dôvodne podozrivý však aj zo spáchania skutku sexuálneho násilia zo dňa 03.01.2023, ku ktorému došlo v priestoroch výťahu jedného z obytných domov v mestskej časti Petržalka. V tomto prípade nastúpil spolu s 67-ročnou ženou do výťahu, pričom po tom ako sa výťah pohol, ho na medziposchodí mal zastaviť. Vo vnútorných priestoroch sa dopustil trestného činu sexuálneho násilia, pričom k spôsobeniu fyzickej ujmy poškodenej ženy nedošlo. Aj v tomto prípade muž následne z miesta utiekol. V uvedenom prípade sa stále pokračuje v zabezpečovaní dôkazov za účelom preukázania viny a rozšírenia prípadného trestného stíhania. Ani v jednom z prípadov spáchaných na území Slovenskej republiky nedošlo k fyzickému zraneniu poškodených osôb. Policajti na území bratislavského kraja disponovali viacerými oznámeniami o spáchaní protiprávnych konaní v tom čase neznámym páchateľom a všetky skutky boli náležite preverené. Zaistených bolo viacero stôp, ktoré boli predložené znaleckému skúmaniu a na základe výsledkov boli ustálené aj ďalšie dva dovtedy neznáme prípady z obdobia rokov 2022. V rámci vykonaných analýz jednotlivých prípadov kriminalisti zistili, že páchateľ má na tvári výrazné tetovanie, ktoré pri páchaní skutkov si prekrýval make-upom. Na základe získaných informácií a zabezpečených dôkazov sa kriminalistom z OR PZ v Bratislave I a v Bratislave V podarilo zistiť totožnosť páchateľa a vzniesť obvinenie konkrétnej osobe. Na základe týchto skutočností bol vydaný Okresným súdom Bratislave I zatýkací rozkaz ako aj Európsky zatýkací rozkaz. Nakoľko trestné činy spáchal na území viacerých bratislavských okresov, riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave svojim opatrením rozhodol, že vo vyšetrovaní prípadov bude ďalej pokračovať krajská kriminálka. Osoba páchateľa je občanom Českej republiky s kriminálnou minulosťou a s pobytom na území ČR. V priebehu vyšetrovania bola vykonaná úzka spolupráca s českou políciou za účelom vykonania opatrení v súvislosti s jeho zadržaním. K zadržaniu došlo dňa 4.2.2023 na území Českej republiky, pričom obvinený muž je v súčasnosti umiestnený v cele policajného zaistenia. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému mužovi v zmysle zákona trest odňatia slobody až na osem rokov.