Celníci našli v dodávce na D2 tři miliony tablet na výrobu pervitinu. Stačily by na 80 kilo drogy

Celníci si v noci na pátek všimli polské dodávky, kterou následně zastavili. Ve vozidle, které jelo z Rumunska do Ostravy, bylo pět palet zboží. Dle dokladů šlo o látku Efedrina Arena 50 mg v dózách po 1500 tabletách v celkovém množství 2000 dóz. Čili tři miliony tablet.

Protože řidič nepředložil hlídce potřebné doklady, celníci pojali podezření, že by se mohlo jednat o „materiál“ pro nelegální výrobu drog. „Látka efedrin jako prekurzor pro výrobu omamných a psychotropních látek bývá často zneužita k výrobě metamfetaminu,“ uvedla mluvčí celníků Lada Temňáková.

Podle ní by šlo z látky vyrobit až 80 kilogramů pervitinu. Náklad vážil tři čtvrtě tuny.

Dva lidé byli zadrženi a převezeni do cely. Následně byli obviněni z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a vzati do vazby. Hrozí jim až 12 let vězení.