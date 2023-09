Byla to profesní slepota. Lékařka dostala u soudu za smrt ženy při plastice prsou zákaz činnosti

„Uložení podmíněného trestu je podle soudu zcela zbytečné. Paní obžalovaná nikdy neměla problém se zákonem, vedla řádný život a uložení podmíněného trestu by na obžalovanou nemělo žádný dopad,“ uvedla předsedkyně senátu Ivana Tichá.

„Za stěžejní považuje soud uložení trestu zákazu činnosti. Je to trest, který se skutečně dotkne paní obžalované, jako jeden z mála v té plejádě trestů, které soud mohl uložit,“ dodala soudkyně s tím, že tříletý zákaz činnosti se soudu jeví jako přiměřený.

Hložková pak ordinovala postupně tři adrenalinové injekce do žíly pacientky a dvakrát použila defibrilátor, přičemž po druhém elektrošoku srdce naskočilo. Po intubaci ženu převezli záchranáři do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, kde ale krátce nato zemřela. Jako příčinu smrti stanovil patolog těžký otok mozku způsobený nedostatkem kyslíku.

„Celý svůj profesní život se snažím pomáhat lidem a zachraňovat lidské životy. Jako anestezioložka pracuji 30 let a k takovému pochybení nikdy nedošlo. O to více jsem zasažena svým profesním selháním s tak fatálním následkem. Není dne, abych toho činu nelitovala, a není dne, abych si na to nevzpomněla,“ prohlásila na závěr Hložková.