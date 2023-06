Bitka v Brně: Napadený seděl, pil pivo a najednou na něj začaly lítat židle

Rozhořčení nad činem, který zatím není objasněn, se odehrává zatím hlavně na sociálních sítích, kde se kouzlem nechtěného dostali do nečekaného spojenectví Romové s kvazi-vlasteneckou scénou. Že by ale nemuselo zůstat jen u klávesnicového běsnění, ukázal právě případ z pondělního odpoledne.

„Útok se několikrát zopakoval, nakonec tady bylo snad třicet lidí. Kolemjdoucí si to celé začali samozřejmě natáčet, když to někteří z těch lidí viděli, začali utíkat. Hodně rychle byli na místě policisté a strážníci, kteří pochytali ty zbylé,“ řekl svědek.

„Asi to mělo nějakou souvislost s tím, co se stalo na Přehradě. Byla slyšet ukrajinština, asi tady bylo i pár Romů, ale celé to bylo nepřehledné a hlavně nečekané. Pak se to na náměstí řešilo ještě asi hodinu a půl, pak teprve policisté a strážníci odjeli,“ dodal svědek.