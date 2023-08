Bagristu před zraky jeho otce zavalil beton, vedoucí stavby dostal podmínku

Soud Jurečku v úterý potrestal za usmrcení z nedbalosti podmínkou a zákazem výkonu funkce dozoru na stavbách.

K tragédii došlo předloni v červnu. Dva bagristé, otec a syn, tam bourali jednu z budov, když v tu chvíli se nad mladším z bagristů uvolnil půlmetru silný betonový blok, který spadl přímo na kabinu. Muž neměl žádnou šanci přežít, ani přivolaní hasiči nedokázali obrovský kus betonu bez pomoci dalšího bagru uvolnit.

Měl provádět práci jen na zemi, u toho bych nemusel dohlížet. Jenže on svévolně vlezl do mašiny a dělal něco, co neměl Zbyněk Jurečka

Dozor při demolici měl provádět právě Jurečka. Jenže místo toho, aby bagristy jistil, byl úplně mimo stavbu. „Bylo to strašné, vidím to každý den. Vytahoval jsem ho z toho bagru s hasiči, byl jsem jen kousek od kabiny. Necítím se ale vinen za to, co se stalo, neumím vrátit čas,“ hájil se Jurečka.

Na německém táboře vozil děti bagr, skončilo to tragicky. Dva lidé zemřeli

Za usmrcení z nedbalosti jej už potrestal okresní soud Brno-venkov, muž si ale stál za svou nevinou. „Dopoledne jsem na stavbě nebyl, měl jsem očkování proti covidu. Pak jsem přijel, šli jsme na oběd, ale oni začali pak dělat beze mě. Měl provádět práci jen na zemi, u toho bych nemusel dohlížet. Jenže on svévolně vlezl do mašiny a dělal něco, co neměl. Kdybych tam byl, tak bych ho zastavil, vyhnal ho odtud. Vůbec jsem něco takového nepředpokládal, vždyť to byl proškolený profík,“ tvrdil Jurečka před odvolacím senátem.

Měl být stále přítomen na stavbě a provádět efektivní dozor nad tím, co se tam děje státní zástupce

Podle státního zástupce ale takové tvrzení neodpovídá pravdě. „Mám dojem, že obžalovaný nechápe, v čem má spočívat jeho pochybení. Anebo chce přesvědčit své okolí, že by neměl být trestán, ačkoli chyby si je vědom. Měl být stále přítomen na stavbě a provádět efektivní dozor nad tím, co se tam děje. Jenže on mnoho hodin vůbec nebyl na místě,“ řekl žalobce.

Hrubé porušení povinností

„Poškozený sice dělal práci nezodpovědně, a to bylo jednou z příčin této události, ovšem stejně tak bylo příčinou i nečinnost obžalovaného. Na tomto úseku práce si nedokážu představit hrubější porušení povinností,“ kroutil hlavou státní zástupce.

Odvolací senát v čele s Vlastimírem Čechem nenašel žádný důvod k zásahu a roční trest vězení s podmíněným odkladem na tři roky společně s tříletým zákazem činnosti nechal v platnosti.

Upozornil přitom mimo jiné na výpověď druhého z bagristů. „Ráno jsme probrali, co budeme dělat a obžalovaný nám určil místo, kde jsme měli bourat. Odjel a až do nehody se nevrátil. Když jsme nepracovali nebo práci přerušili, řval na nás,“ vypověděl otec. Soudce Čech také připomenul, že pokud se boří vyšší konstrukce, musí být neustále na místě odborný dozor.

„Obhajoba obžalovaného, že na něj měli bagristé čekat po obědě, byla vyvrácena. V době, kdy ke smrtelnému úrazu došlo, měl být na pracovišti. Měl okamžitě zasáhnout, když se bagr přiblížil k tomu betonovému bloku. A to neudělal, protože tam nebyl. Z toho se prostě nevykecá, to nejde,“ uzavřel soudce Čech.