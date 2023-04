Auto na Opavsku přerazilo strom, zranění jsou tři mladíci a dívka

Čtyři lidé ve věku 17 a 18 let utrpěli zranění v sobotu pozdě večer při nehodě osobního auta na silnici mezi Opavou a obcí Raduň. Vozidlo narazilo do stromu a přerazilo jej. Na místo vzlétl i vrtulník zdravotnických záchranářů. Právu to v neděli sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Foto: HZS Moravskoslezského kraje Auto narazilo do stromu

K nehodě došlo před 22:30. „K zásahu vzlétl vrtulník letecké záchranné služby a vyjely pozemní týmy, a to lékařský rendez-vous a posádka rychlé zdravotnické pomoci," uvedl mluvčí. Záchranáři podle něj ošetřovali čtyři zraněné osoby, které v automobilu cestovaly. „Jednalo se o tři mladíky a dívku ve věku sedmnáct až osmnáct let. Všichni pacienti byli při vědomí, utrpěli převážně středně závažná poranění. Jednalo se o zranění hlavy či hrudníku. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byli všichni transportováni do ostravské Fakultní nemocnice a tam předáni do péče lékařů urgentního příjmu," konstatoval Humpl. Na místě zasahovaly i dvě jednotky hasičů. „Hasiči připravili místo pro bezpečné noční přistání vrtulníku a na vozidle provedli protipožární opatření," doplnil mluvčí hasičů Jakub Kozák.