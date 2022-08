Auto na dálnici D2 narazilo zezadu do autobusu

Řidička osobního auta pravděpodobně usnula za volantem a zezadu do autobusu narazila, řekli mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek a mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

„Řidičku jsme dopravili do traumacentra do fakultní nemocnice v Brně v Bohunicích s těžkým zraněním. Dalšími třemi osobami v autě byli mladí lidé. Jeden utrpěl středně těžké zranění, další dva byli zraněni lehce, odvezli jsme je do nemocnice v Břeclavi,“ doplnila Bothová.