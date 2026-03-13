Hlavní obsah

Osmapadesátiletý žák autoškoly nadýchal v Českém Krumlově při závěrečné jízdě přes 1,3 promile

Lucie Kándlová

Nečekaný konec měla běžná silniční kontrola vozidla autoškoly v Českém Krumlově. Policisté zastavili před několika dny auto ve Chvalšinské ulici. Za volantem seděl 58letý muž, který si splněním závěrečné zkoušky chtěl zajistit obnovení řidičáku. Při dechové zkoušce ale nadýchal přes 1,3 promile. Za řízení v opilosti mu u soudu hrozí až rok za mřížemi.

Foto: Envato elements

Ilustrační foto

Článek

S řidičem seděli v autě instruktor i zkušební komisař, kteří podle informací Novinek na muži nepoznali žádné známky opilosti. Dechovou zkoušku instruktoři v autoškole provádět nemohou, pokud mají podezření, že je řidič opilý, musí zavolat policii.

„Vozidlo autoškoly policisté zastavili v pátek 6. března v dopoledních hodinách. Řidič vozidla, který vykonával závěrečnou zkoušku, byl policisty vyzván k podrobení se dechové zkoušce. Ta k jejich překvapení následně opakovaně ukázala hodnotu přes 1,3 promile alkoholu v dechu,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Navíc se zjistilo, že muž za volantem byl v minulosti několikrát pravomocně odsouzen za řízení pod vlivem návykové látky, a proto o řidičák přišel. O návratu řidičského oprávnění se mu tak může jen zdát.

„Muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Do 14 dnů poputuje před soud, kde mu v případě uznání viny hrozí až rok vězení,“ dodal Šupík.

