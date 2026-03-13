Osmapadesátiletý žák autoškoly nadýchal v Českém Krumlově při závěrečné jízdě přes 1,3 promile

Článek
S řidičem seděli v autě instruktor i zkušební komisař, kteří podle informací Novinek na muži nepoznali žádné známky opilosti. Dechovou zkoušku instruktoři v autoškole provádět nemohou, pokud mají podezření, že je řidič opilý, musí zavolat policii.
„Vozidlo autoškoly policisté zastavili v pátek 6. března v dopoledních hodinách. Řidič vozidla, který vykonával závěrečnou zkoušku, byl policisty vyzván k podrobení se dechové zkoušce. Ta k jejich překvapení následně opakovaně ukázala hodnotu přes 1,3 promile alkoholu v dechu,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Navíc se zjistilo, že muž za volantem byl v minulosti několikrát pravomocně odsouzen za řízení pod vlivem návykové látky, a proto o řidičák přišel. O návratu řidičského oprávnění se mu tak může jen zdát.
„Muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Do 14 dnů poputuje před soud, kde mu v případě uznání viny hrozí až rok vězení,“ dodal Šupík.