V Británii zřejmě zemřelo 20 lidí kvůli chybě koronavirové laboratoře

Lidé, kterých se to týkalo, tak nemuseli do izolace, nebo ji mohli ukončit a vrátit se do normálního života, i když ještě mohli být nakažliví. Kvůli tomu se podle odhadů zdravotních úřadů koronavirem nakazilo 55 tisíc lidí navíc, z nichž 680 skončilo v nemocnici a 20 zemřelo.