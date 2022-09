Antigenní test bez lékaře zdarma nebude

K tomu ale nakonec nedojde. Právu to potvrdil jeho náměstek Josef Pavlovic (Piráti). Místo toho se rozšíří výčet lékařů, kteří budou moci žádanku vypsat. Dosud to mohli jen praktici.

„Rozšířili jsme množství zdravotnických profesí, které budou moci test indikovat. To, co jsme znali z předchozích dvou let, kdy se testovalo všude možně, tak to už nebude,“ řekl Právu.

„Je nutné mít na paměti, že pak může být nutné nařídit izolaci, což může provést pouze lékař, který zároveň doporučí nejvhodnější způsob léčby,“ dodal. Nově by mělo jít třeba o lékaře na pohotovostech. Přesný seznam profesí pojišťovny dokončují. „Pevně věřím, že by to mělo být už během září,“ odhadl náměstek.

Ačkoliv se tedy na podzim očekává zhoršení epidemické situace, pravidla se nijak nemění. Pokud má někdo podezření na covid, může se nechat otestovat ze svého, anebo přijít se žádankou od lékaře, což je jediná varianta, kterou teď pojišťovny hradí.

Upravené vakcíny na covid už jsou v Česku Domácí

V létě se uvažovalo, že by měli lidé zdarma nárok na citlivější PCR test, který je ovšem významně dražší. Pojišťovny proplácejí jeden odběr zhruba 700 korunami, za AG test hradí místům přibližně dvě stovky. Ministr Válek v průběhu léta slevil z původního nároku a chtěl zdarma antigenní test, který je podle něj u omikronu dostatečně spolehlivý.

Nárok na PCR test zdarma skončil letos v květnu společně s pandemickou pohotovostí. Vláda tehdy řekla, že pokračování si může obhájit pouze tehdy, je-li v Česku závažná epidemická situace, což ve chvíli, kdy se všechna protiepidemická opatření zrušila, není.

„Nemocný má jít k lékaři“

S tím ale od samého začátku nesouhlasil poradní Národní institut pro zvládání pandemie (NIZP), který nepodporuje preventivní testování, do kterého se sypou peníze z veřejného pojištění. „Nepodporovali jsme, aby byl jednou měsíčně hrazen třeba antigenní test ze zdravotního pojištění,“ řekl Právu šéf institutu Roman Chlíbek (kandiduje v komunálních volbách za ODS).

„Pokud má člověk příznaky a podezření na covid, má jít k lékaři. Ten by ho měl vyšetřit a rozhodnout, zda potřebuje test, nebo ne. Tak by se mělo postupovat, stejně jako u jiných nemocí,“ doplnil s tím, že když společnost volá po návratu do normálu, tak je třeba se tak i chovat.

Paxlovid bude v lékárnách do dvou týdnů, slíbil Válek Domácí

Opačného názoru je prezident České lékařské komory Milan Kubek, který kroky ministerstva dlouhodobě kritizuje jako nedostatečné, zejména pokud jde o motivaci lidí k očkování. Hrazené by podle něj ale měly být PCR testy, které jsou citlivější.

„Potřebujeme je i kvůli tomu, abychom věděli, jaké varianty covidu se nám tady pohybují. Je zbytečné, aby pacient kvůli takové žádance chodil k lékaři. Prvním protiepidemickým opatřením je přece nikam nechodit,“ řekl Právu.

Mělo by to být však limitováno, aby nemohl hrazené testování někdo zneužívat, byť se to podle Kubka děje výjimečně. Levnější antigenní testy si podle něj mohou lidé zakoupit v lékárně a udělat sami.