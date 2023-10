Znovín šokoval veřejnost novou podobou své značky

„Znovín vždy patřil k propagátorům moderních vinařských technologií a k inovátorům. Hrdě jsme se hlásili ke Znojemsku, zákazníci s námi mohli poznávat viniční tratě. Toto vše jsme nyní do naší komunikace promítli a značku zmodernizovali,“ představil změnu ředitel společnosti Karel Matula. Znovín vloni oslavil 30 let, v současné době hospodaří na více než 500 ha vinic, což ho řadí mezi největší vinařství u nás. „Vyzráli jsme do fáze, kdy představujeme nový, svěží, mladý Znovín, který odpovídá dnešním trendům,“ doplnil Matula.