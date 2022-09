Zlatý peníz od České mincovny je i poselstvím dárce obdarovanému.

Zlatý penízek dostávají novorozenci do kolébky, zlatý penízek připomíná manželům jejich velký den, zlatý penízek může nést slib věrné lásky či vyznání. Ve zlatém penízku máte uloženy své úspory s puncem unikátnosti.

K očekávaným ražbám letos určitě patřil cyklus Kult osobnosti a ženy zastupuje Matka Tereza. „Ztvárnění celého cyklu jsme svěřili významnému medailérovi, akademickému sochaři Jiřímu Dostálovi, se kterým spolupracujeme dlouhodobě. Jeho figurální a portrétové zpracování je vždy famózní a přesvědčivé. Všichni jsme se na výsledek velmi těšili,“ popisuje mluvčí mincovny s tím, že celkem se letos objeví v této řadě čtyři tváře. Vedle Matky Terezy je to Karel Marx, pak Martin Luther King a Josif Stalin.

Míru touhy po zlatě nejen ve fyzické podobě ovlivňuje celá řada aspektů a určitě by odpověď, zda rekordní zájem z posledních let potrvá, chtěli znát všichni obchodníci s drahými kovy, makléři a mincovny, ale především sami investoři. Pokud se člověk rozhodne investovat část svých peněz do drahých kovů, je dobré si nákup plánovat a nereagovat ukvapeně a impulzivně pod vidinou rychlého zisku, když je zlato krátkodobě dole. Zlato není totiž rychloobrátková komodita, ale velmi dobrá investice.