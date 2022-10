Zkombinujte práci se školou a nakopněte tak svou kariéru

V kombinované formě absolvujete celkem 8 vyučovacích víkendů za semestr, takže vám zbyde čas i pro sebe. Koordinátoři studia navíc usilují o to, aby měl každý student kombinovaného studia možnost hybridní výuky. A pokud je vám do 26 let, získáte i status studenta, vztahuje se na vás sleva na dani a stát za vás platí i zdravotní pojištění.

Zdokonalit se můžete i v ryze praktických disciplínách, jakou je třeba projektový management. Právnička Martina Cirbusová, která působí na škole jako lektorka, se zasadila o to, aby vznikl předmět, v němž se studenti dozvšdí, co to vlastně projektové řízení je. Vycházela přitom ze své zkušenosti projektové manažerky, která realizovala projekty z evropských fondů na Úřadu pro mezinárodní právní ochranu dětí. Studenti, kteří by rádi něco realizovali, se tak dozvědí, jak třeba čerpat dotace a jaká se s tím pojí etika.