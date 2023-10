Zákaz starých kotlů na pevná paliva přijde za necelý rok. Čas na výměnu se krátí

Na trhu je nabízena řada kotlů na pevná paliva různých výrobců. Přestože jsou téměř všechny zařazeny do nejvyšší 5. emisní třídy a splňují zákonné požadavky na ekologické vytápění, mohou se zásadně lišit. A to jak v účinnosti, spotřebě paliva, tak i v komfortu obsluhy. To ale poznáte až jako koncový uživatel při používání, kdy budete trávit více času přikládáním a čištěním kotle, než by bylo nutné.