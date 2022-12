Vybírejte si kvalitní potraviny a vyhrajte nákup zdarma!

Pokud pravidelně sledujete obaly potravin, děláte jedině dobře! Z etiket se vždy dozvíte název, informace o výrobci, složení, trvanlivosti nebo zemi původu. A nejen to! Kvalitu výrobku zaručuje přítomnost log kvality na obalu. Nejznámějšími jsou Klasa, Regionální potravina, BIO „zebra“, EU „Bio list“ nebo značení Evropské unie. Pokud na obalu naleznete některé z nich, máte jistotu, že kupujete prověřené a kvalitní potraviny.

Pokud budete vyhledávat loga kvality na obalech potravin, můžete vyhrát jednu z 52 poukázek na nákup v hodnotě 5 000 Kč a více než 50 000 dalších cen. Stačí nakupovat potraviny se soutěžními značkami kvality, vystřihovat loga, nalepovat a posílat. Soutěžit můžete sami nebo v týmu od 10. 10. 2022 do 8. 1. 2023. Herní karty a více informací o soutěži naleznete na akademiekvality.cz .

Před každou cestou do obchodu s potravinami je důležité získat přehled, co vlastně doma máme a co právě potřebujeme. Důležité je i sledovat informace o trvanlivosti a dodržovat pokyny výrobce, které se dočtete na obalech. Jedině tak nebudeme potravinami zbytečně plýtvat.