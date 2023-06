VědaFest nastane o letním slunovratu

„VědaFest vstupuje do druhé dekády. Pro všechny návštěvníky máme opět připraveno mnoho nových překvapení a akčních experimentů. Věříme, že si každý najde, co ho zajímá,“ říká Libor Bezděk, ředitel DDM, hl. m. Prahy.

Za bílého dne se podíváte do hlubin vesmíru, seznámíte se s tajným životem lesa a ochutnáte červy v různých úpravách jako potravu budoucnosti, ale i mikroskopické řasy. Vodohospodáři objasní koloběh vody v přírodě a naučí vás, jak s vodou hospodařit. Naučíte se také jak neplýtvat potravinami a jak je správně uchovávat v ledničce. Možná vás překvapí, jak dlouho se různé odpadní materiály rozkládají v přírodě nebo kolik a jaké plyny nás obklopují a čím jsou pro nás užitečné.

VědaFest však není jen o pasivním přihlížení a pozorování. Návštěvníci se mohou aktivně zapojit do rýžování zlata, naučit se zaměřovat terén, podívat se do školy budoucnosti nebo vyzkoušet moderní armádní techniku a letecký trenažér. A také se zapojit do kvízové zábavy o zajímavé ceny.