Ve dne letecký konstruktér, v noci hraje na ulici

Před lety jsem hledal práci v nějaké větší firmě, kde bych se mohl uplatnit. Bylo to dílem náhody, že jsem narazil na článek zrovna o Safranu – firmě, která vyrábí interiéry do letadel a má zakázky na roky dopředu. Pracovat v oblasti leteckého průmyslu? No samozřejmě! Neváhal jsem a poslal životopis.