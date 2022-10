V pátek večer přibude minimálně jeden nový milionář. Sportka přináší podzimní prémii

Chcete jít výhře trošku naproti? Pak si pro tiket Sportky zajeďte na místa, kde se vyhrává nejvíce. Ze statistik vyplývá, že je to ve Středočeském kraji, druhé místo obsadil Jihomoravský kraj a na třetí příčce je Praha. Ještě lepší zprávu máme pro milovníky internetového sázení. Nejnovější údaje ukazují, že díky online tiketům přibývá mezi českými milionáři průměrně deset nových jmen měsíčně.

S vyhranými penězi si můžete pořádně zjednodušit a zpříjemnit život. Co takhle se během chladného a zataženého podzimu vypravit do teplých krajů za sluncem zalitými dny, písčitými plážemi a blankytně modrou vodou? Nebo snad dáte přednost praktičtějším volbám a zaplatíte si rekonstrukci domu nebo nový vůz? Volba je jen na vás, my ovšem věříme, že pro tuhle štědrou částku najdete skvělé využití.