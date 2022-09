V kladenské továrně LEGO najdete stabilní práci i přátele na celý život

Ačkoliv jsou linky v továrně velmi automatizované, bez lidí by továrna LEGO v Kladně nefungovala. Přístup továrny oceňuje Michal Nestával, který zde pracuje již osm let v roli koordinátora týmu. „Můžu rozhodně říct, že je to práce pro každého, kdo za ni umí vzít a chce dělat v dobrém kolektivu,“ říká nám Michal a otevřeně přiznává, že se mezi kostkami LEGO našel.

Foto: LEGO Production Stavebnice LEGO

Vyhovuje mu i rozmanitý pracovní kolektiv, díky kterému na své pozici získá více zkušeností než jinde. „Za těch osm let jsem spolupracoval s muži i ženami, studenty, matkami na rodičovské i seniory. Na prvním místě vždycky bylo, že musí fungovat tým. Všichni si tykáme, a když někdo udělá chybu, tak mu nikdo hlavu neutrhne. Místo toho se snažíme vymyslet, jak tomu příště předejít.“

„Práce je slušně placená. Společnost LEGO má dlouhou tradici v tom dělat lidem radost a je to tady poznat. No a hlavně je tady dobrá atmosféra,“ říká Michal bez zaváhání, když se ptáme, co dalšího v práci oceňuje.

Foto: LEGO Production Michal v továrně LEGO v Kladně

Místo tří měsíců deset let

Nejen Michal prožil v továrně LEGO kus života. Mladí manželé Peter a Anička jsou spolu už dvanáct let a z toho celých deset pracují společně pro dánského výrobce stavebnic. „Pro někoho může být obtížné pracovat s partnerem, my jsme do kladenské továrny LEGO nastoupili už rovnou spolu, a několik let dokonce společně pracovali na směně,“ dodává Anna, která továrnu na nějaký čas opustila a je doma s miminkem.

Foto: LEGO Production Peter a Anička v továrně LEGO v Kladně

„Práci nám doporučil kamarád, který si to tady pochvaloval. Z našeho města nás pak přijelo několik, jedna kamarádka stále pracuje jako koordinátorka. Plánovali jsme tady být jen chvíli, tři měsíce. Ale zůstali jsme, a ještě se tady nějakou dobu zdržíme,“ směje se Peter, který s Annou původně měli v plánu jen krátkodobou brigádu na tři měsíce!

Peter, stejně jako Michal oceňuje rodinnou atmosféru panující v továrně: „Kolegové jsou super, když byla Anna těhotná, se vším jí pomáhali, nenechali ji zvedat těžký věci, no prostě mi tam na ni dávali pozor.“