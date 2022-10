Užijte si každý den s novou řadou Huawei nova 10

Nové Huawei nova 10 i nova 10 Pro jsou vybaveny novým Touch Turbo 2.0, který efektivně zlepšuje uživatelskou funkčnost mobilních her. Uživatelé mohou jednoduše zatřást telefonem a spustit jakoukoli odpovídající operaci kláves. Za zmínku stojí i standardní stereo duální reproduktory zabudované přímo v telefonu. Díky ultraširokému zvukovému poli Histen poskytuje 3D zvukový rytmus realističtější a pohlcující zážitek při hraní her, poslechu hudby či sledování filmů. Řada Huawei nova 10 přichází i s vylepšeným SuperCharge, který pomáhá nabít váš telefon do plna během 20 minut.